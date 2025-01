Ilrestodelcarlino.it - Bcc, che festa: "Sguardo al futuro"

La Banca di Ripatransone e del Fermano ha compiuto 120 anni. Bisogna riavvolgere il nastro della memoria fino al 22 gennaio del 1905 quando fu costituita la Cassa rurale operaia di Ripatransone. L’importante anniversario si è trasformato in un evento che si è svolto al Teatro ’Mercantini’ di Ripatransone, in due momenti: durante la mattinata, dopo i saluti del presidente della Banca di Ripatransone e del Fermano, Michelino Michetti e del Sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini De Vincenzi, si è svolta la premiazione del concorso per la realizzazione del Logo del Centoventennale, con gli studenti degli Istituti ’Fazzini-Mercantini’ di Grottammare-Ripatransone e ’Licini’ di Ascoli Piceno. Sempre in quell’occasione, è stato presentato in anteprima lo spot pubblicitario realizzato con la casa di produzione marchigiana Linfa Crowd, la regia e la partecipazione dell’attore Simone Riccioni e della giovane attrice Azzurra Lo Pipero, già protagonisti del film ’Neve’ che la Banca di Ripatransone e del Fermano ha sostenuto per il suo importante messaggio sociale e perché prodotto esclusivamente nelle Marche.