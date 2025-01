Gamberorosso.it - "Basta con l'ossessione per i vini premium. La comunicazione punti su un consumo piacevole". Il monito di Ismea

Leggi su Gamberorosso.it

Ricavi ridotti, incertezze e timori hanno caratterizzato il 2023 e il 2024 per gli operatori del settore viticolo italiano. L', nel recente rapporto sulla Situazione congiunturale del settore vino in Italia nel 2024, dipinge un quadro difficile per il settore nazionale con rischi nel medio e lungo periodo. C'è, infatti, una diffusa consapevolezza che, sebbene nel 2023 la posizione internazionale del vino italiano sia rimasta solida e i dati sui primi otto mesi del 2024 indichino una crescita delle esportazioni, «una contrazione generale del mercato - scrive l'istituto - danneggerebbe in modo grave la sostenibilità complessiva del sistema del vino italiano nel suo attuale assetto». E le possibilità che uno scenario di questo genere siano concrete ci sono tutte, anche se l'Italia, fa notare, ha le potenzialità per un rilancio della domanda.