Banca Generali lancia il primo servizio di consulenza finanziaria cross-border tra Italia e Svizzera

Glini hanno all’estero circa centottanta miliardi di euro. Buona parte è in, dove circa ottanta miliardi in gestione sono riconducibili a clientini. È chiaro quindi che riportare in manine la gestione del risparmio del nostro Paese depositato all’estero è un tema non marginale. E lo si può affrontare sfruttando le nuove opportunità aperte dalla normativa per realizzare unaveramente internazionale.È qui che si inserisce il progetto di advisory internazionale di, BG International,e unicodidi questo tipo nel nostro Paese, che abbatte i confini della gestione patrimoniale tra. Un’attività che intercetta, nel mondo degli investimenti, la trasformazione fisica ein corso: i confini tra i Paesi si stanno sfumando, diventano sempre meno rigidi, ma chi detiene capitali in più di un Paese può avere difficoltà a reperire unaefficace per il proprio patrimonio.