Australian Open, Bolelli e Vavassori in finale nel doppio

inall’: straordinaria rimonta in semiL’2025 si tinge ancora una volta d’azzurro grazie a Simonee Andrea, che raggiungono ladel torneo diper il secondo anno consecutivo. La coppia italiana, testa di serie numero 3, ha superato in semiAndré Goransson e Sem Verbeek con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4, al termine di un match combattuto che ha richiesto un’ora e 52 minuti di gioco.Un inizio difficile per gli azzurriLa partita non era iniziata nel migliore dei modi per gli italiani. Goransson e Verbeek sono partiti fortissimo, mettendo sotto pressionecon risposte aggressive e una serie di rovesci vincenti che hanno lasciato pochi margini di reazione agli azzurri.