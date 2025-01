Agi.it - Australian Open, Bolelli e Vavassori di nuovo in finale

AGI - Simonee Andreasono in finale, per il secondo anno consecutivo, nel torneo di doppio all'. La coppia italiana, testa di serie numero 3, ha battuto in semifinale Goransson/Verbeek in tre set (2-6 6-3 6-4 in un'ora e 52 minuti), con una grande rimonta che dopo il primo set non sembrava possibile. "E' stato un match difficile e quella piccola pausa dopo il primo set ci ha fatto bene. Abbiamo alzato il livello di gioco, ci abbiamo messo energia e la chiave del match è stata proprio l'atteggiamento mentale. Abbiamo sempre lottato e abbiamo trovato la soluzione per portare a casa questa bella vittoria".raccontano così il successo su Verbeek e Goransson che ha spalancato loro la seconda finale di fila agli. "Ci presenteremo a questa seconda finale consecutiva più preparati a livello mentale - spiega il torinese -.