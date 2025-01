Lanazione.it - Arezzo Città del Natale: un nuovo successo

, 23 gennaio 2025 –del: unL’edizione 2024 vedefra le 10 destinazioni italiane più prenotate per le festività natalizie con un aumento, a livello nazionale, del 4 per cento delle presenze rispetto al 2023 “del” è diun grande: si chiude col botto l’edizione 2024 della manifestazione che vanta numeri mai raggiunti prima. Lo raccontano i dati monitorati dalla FondazioneIntour che danno la misura del grande lavoro svolto. Per quanto riguarda gli “arrivi” in, il trend di crescita - già evidente nel 2023 - si è ulteriormente consolidato: in ottobre gli arrivi aumentano del 10,55 per cento, in novembre crescono del 25,21 per cento mentre a dicembre si attestano a un più 10 per cento rispetto agli stessi mesi dello scorso anno.