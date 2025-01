Scuolalink.it - ARERA: Nuova deroga al Servizio a Tutele Graduali per i clienti vulnerabili

L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente () ha introdotto una misura straordinaria che consente aidi accedere temporaneamente al(STG). Questa iniziativa, prevista dalla Legge sulla Concorrenza n. 207/2024, mira a tutelare i consumatori più fragili durante la transizione verso il mercato libero dell’energia elettrica, offrendo condizioni vantaggiose per proteggerli dai rincari. Agevolazioni per iLasi applica aidomestici già riconosciutio che acquisiranno tale status entro il 30 giugno 2025. Per aderire al, i consumatori devono presentare una richiesta tramite i canali messi a disposizione dai fornitori di energia: numero telefonico, sito web o sportello fisico.