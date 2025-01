Tvplay.it - Affare da 100 milioni, Maresca beffa il Napoli: pioggia di milioni in Premier

Sta per sfumare un’operazione sognata dal. Irrompe il Chelsea con una maxi-offerta: 100per la firma immediata.Si sono complicati, nelle ultime ore, due colpi sognati dal. Il Manchester United, ad esempio, pur non chiudendo all’idea di cedere subito Alejandro Garnacho non appare intenzionato a concedere particolari sconti. Per giungere alla fumata bianca, di conseguenza, andranno messi sul piatto 65netti (senza bonus). Una cifra, questa, ritenuta eccessiva dagli azzurri, nel frattempo sorpassati dal Chelsea nella corsa verso un altro talento militante inLeague.da 100ildiin– TvPlay.it (Ansa)Il nome è quello di Jhon Duran, di proprietà dell’Aston Villa. I ‘Blues’ si sono fatti avanti in termini concreti su input del tecnico Enzo, grande estimatore del centravanti 21enne autore di 12 reti in 28 apparizioni complessive di cui 19 nel campionato inglese, 7 in Champions League e 2 in Coppa di Lega.