8 esercizi che ti trasformeranno in un vero Hyrox man

Se ti sei stancato del solito allenamento e cerchi qualcosa di sfidante, prova l'. Questa nuova disciplina che combina forza, resistenza e agilità, potrebbe fare al caso tuo. Ne ha parlato anche il New York Times, tanto che è stata inclusa anche tra le tendenze fitness del 2025.Nato in Germania nel 2017 grazie a Christian Toetzke e Moritz Furste, medaglia olimpica e campione del mondo di hockey sul prato, l'allenamentoha conquistato atleti e appassionati di fitness in tutto il mondo e in Italia. «È una cosa fresca, tanto che all'imminente evento di Torino (1 e 2 febbraio) ne stiamo aggiungendo un altro per il 2025», ci spiega Alessandra Zavattarelli, Senior Marketing & Communication Manager diItalia. «Si propone come un allenamento alla portata di tutti, caratterizzato da un alto livello di inclusività: nelle gare c'è, per esempio, la categoria senior, che include partecipanti fino ai 70 anni.