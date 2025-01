Dilei.it - Stefano De Martino, lo spoiler a sorpresa su Instagram: l’anticipazione di Stasera tutto è possibile 2025

Il conduttore dei record torna su Rai2: ci siamo di nuovo,Deè pronto a spostarsi da Affari Tuoi a, e suha condiviso un’anticipazione a. Nel video non mancano tutti i grandi amici e colleghi di De, da Francesco Paolantoni a Max Giusti, pronti a offrire ancora una volta uno spettacolo d’eccezione.DedisuDa martedì 28 gennaio, tornaDecon: dopo le indiscrezioni, ecco finalmente l’ufficialità. La puntata dovrebbe subire un unico stop, per Sanremo, l’11 febbraio, quando va in scena la prima serata. Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Biagio Izzo, Max Giusti e tanti altri tornano finalmente con De, ricreando la stessa atmosfera di giocosità e divertimento, uno show puro (la puntata dell’Epifania di Affari Tuoi ha ripreso molti elementi di STEP).