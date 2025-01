Lanotiziagiornale.it - Sondaggio politico di Swg: Fratelli d’Italia frena, il Pd cresce lievemente mentre M5S è stabile. Ecco le ultime intenzioni di voto degli italiani

Gli ultimi sondaggi elettorali condotti da SWG per il 20 gennaio 2025 mostrano variazioni significative nelledi. Come certificato dall’ultimodi Swg realizzato per La7,di Giorgia Meloni, pur restando il primo partito, registra un leggero calo,Partito Democratico e Lega guadagnano terreno.I principali dati deldi SwgSecondo i dati,le stime aggiornate relative ai principali partiti politici: 29,5% (-0,3 rispetto al 13 gennaio 2025)Partito Democratico: 22,4% (+0,2)Movimento 5 Stelle: 11,6% (invariato)Forza Italia: 9,2% (+0,1)Lega: 8,5% (+0,2)Verdi e Sinistra: 6,4% (-0,2)Dati alla mano,mantiene la leadership con quasi il 30% delle preferenze, ma il lieve calo potrebbe indicare una fase di stabilizzazione.