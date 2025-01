Snam nel Piano strategico 2025-2029 investimenti per 124 miliardi

Unlimitednews.it - Snam, nel Piano strategico 2025-2029 investimenti per 12,4 miliardi

SAN DONATO MILANESE (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da Monica de Virgiliis, ha approvato ildella Società. Ildiprevedetotali () PER 12,4di euro (13,4di euro al lordo dei finanziamenti pubblici), suddivisi in 10,9di euro per il potenziamento delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e GNL e 1,5di euro per lo sviluppo dei business della transizione energetica. 41% deglinetti allineati con la Tassonomia europea e 58% con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Principali target finanziari al: RAB (Regulatory Asset Base): crescita media annua del 6,4% EBITDA adjusted: aumento medio annuo del 5% grazie ai nuovi, alle modifiche regolatorie e al contributo dei business della transizione energetica.