Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza interattiva: "Utilizzo la realtà virtuale per formare i lavoratori"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lasul lavoro si impara con lada Serint Group. La società attiva in tutta Italia ha una delle sue sedi principali proprio a Rimini e propone ai clienti corsi diin ambienti lavorativi con l’aiuto di visori VR. Questi dispositivi si indossano come degli occhiali speciali e forniscono unain cui l’utente è libero di muoversi autonomamente. "Nel nostro caso i visori simulano situazioni in cui il soggetto deve destreggiarsi in normali condizioni di lavoro, rispettando le norme di– spiega Lucia Pazzaglini, responsabile del serviziosul lavoro e formazione di Serint Group –. Ad esempio durante un intervento sopra ad un tetto o un ponteggio, indossando casco e imbragatura; oppure durante un incendio. Ad esempio, se non si seguono le adeguate norme si cadrà dal ponteggio, altrimenti si proseguirà allo step successivo".