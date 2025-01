Fanpage.it - Separazione carriere, Sisto: “Inopportuna la protesta dei magistrati, il giudice sarà davvero terzo e imparziale”

Il viceministro della Giustiziarisponde a Fanpage.it aiche hanno annunciato proteste contro ladelle, la riforma che ha ottenuto il primo ok alla Camera: "Se un magistratocontro chi fa le leggi, c'è un corto circuito, c'è qualcosa che non funziona. Vuol dire che all'interno della Costituzione si è creata una frizione non consentita fra elementi che invece devono ruotare indipendentemente per garantire la stabilità della nostra democrazia", ha detto a Fanpage.it. Per questo giudica lo sciopero deidel 27 febbraio "fortemente inopportuno".