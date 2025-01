Liberoquotidiano.it - "Saranno costretti a pagare dei dazi": Trump avverte la Ue

Leggi su Liberoquotidiano.it

Donaldl'Unione europea. "Ci trattano molto, molto male. Quindidei", ha detto il neo capo della Casa Bianca ai giornalisti. "Non puoi ottenere equità, se non lo fai", ha aggiunto.in arrivo anche alle importazioni cinesi, al 10%, come punizione per il fentanyl che viene inviato in Messico e Canada e poi fatto entrare illegalmente negli Stati Uniti, e al 25% alle importazioni dagli stessi Messico e Canada. Poi su TikTok: "Se Musk vuole lo può acquistare", ha detto. Infine il presidente americano ha ipotizzato possibili nuove sanzioni alla Russia se Putin si rifiutasse di negoziare per la pace in Ucraina.