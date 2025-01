Napolipiu.com - Romano: “Conte spinge per Garnacho, teme il Chelsea”

: “peril”">, offerta Napoli da 50mln: United chiede di più.in pressingIl club azzurro ha presentato una proposta con bonus inclusi per l’argentino.insiste dopo il contatto diretto col giocatore, ma i Blues studiano il colpo.Il Napoli ha mosso i primi passi concreti per Alejandro. Secondo quanto riportato da Fabriziosu X, il club azzurro ha presentato un’offerta da 50 milioni di euro bonus inclusi al Manchester United, che però chiede una cifra superiore.Antoniocontinua are per l’argentino dopo la chiamata diretta avuta con il giocatore venerdì. La trattativa però potrebbe complicarsi: ilha già avviato i contatti sia con lo United che con l’entourage del calciatore e sta valutando se presentare un’offerta.