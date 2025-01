Movieplayer.it - Robert Eggers tornerà nei cinema con Werwulf, ecco la data di uscita

Leggi su Movieplayer.it

Il registaha scelto il suo nuovo progetto:quando arriverà neiamericanicollaborerà nuovamente con Focus Features dopo Nosferatu: il regista ha infatti deciso che il suo prossimo pregetto sarà. Lo studio si occuperà della produzione e dei finanziamenti del lungometraggio e il filmmaker sarà coinvolto anche come produttore esecutivo in collaborazione con Chris ed Eleanor Columbus. Il prossimo film disarà scritto dain collaborazione con Sjón, con cui aveva già firmato lo script di The Northman. Ladinelle sale americane del film è stata fissata al Natale 2026. Come suggerisce il titolo,avrà al centro della trama dei licantropi. .