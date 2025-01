Ilrestodelcarlino.it - Rapina nel sangue, prof di Ripatransone ucciso in Tunisia per l’auto e un telefono

Ascoli, 22 gennaio 2025 –per rubarglie uno smartphone. E’ morto così Paolo Corsi, 73enne insegnante di greco e latino originario di, da anni trasferitosi a Roma, dove viveva. E’ stato assassinato a Sousse, cittadina famose della, dove era in vacanza. Ignoti al momento gli autori dell’orribile omicidio. La notizia è giunta in Italia intorno alle 13 ed è stata confermata dall’Ambasciata italiana a Tunisi che, in raccordo con il Ministero degli Esteri segue il caso e presta assistenza alla famiglia del connazionale. Al momento la ricostruzione di quanto accaduto a Sousse è affidata al racconto di conoscenti. Corsi trascorreva diversi mesi l’anno ined era conosciuto nella comunità di italiani che vivono nel Paese del nord Africa. “L’ho sentito due giorni prima che venisse, stava bene, era allegro e nulla faceva presagire quello che è accaduto.