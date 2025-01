Lanazione.it - Playoff diretti a rischio. Serve la scossa mercato

Leggi su Lanazione.it

La sconfitta interna contro Salerno, la terza nell’arco di sette giorni decisamente da dimenticare, ha fatto scivolare la Fabo fuori dalla zonadel girone B di Serie B Nazionale, l’obiettivo più volte dichiarato da staff tecnico e società rossoblù: al momento gli "aironi" sono al settimo posto, finisse oggi il campionato dovrebbe superare un turno di play-in per arrivare al tabellone principale della post-season, ma siamo solo all’inizio del girone di ritorno e la doppia sfida all’orizzonte contro Virtus Roma e Ruvo di Puglia non fa dormire sonni tranquilli. Urge un’inversione di rotta, che dovrà necessariamente passare anche da scelte forti da parte della dirigenza termale, capeggiata da Andrea Luchi. Lo ha promesso lo stesso numero uno degli Herons, che proprio domenica ha compiuto gli anni e che ai messaggi di auguri piovuti sui propri profili social da tanti sostenitori rossoblù ha risposto soffermandosi pure sul delicato momento della ’sua’ creatura: "Mi dispiace molto che la nostra squadra abbia offerto un’altra prestazione non all’altezza.