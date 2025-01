Ilrestodelcarlino.it - Più di 20 imbrattamenti a Lugo. Assolto l’unico imputato

Nella precedente udienza sembrava ormai cosa fatta per la map, la messa alla prova. E invece era emerso che l’- un 58enne residente a Ravenna, difeso dall’avvocato Valentina Valente e accusato di 23accertati ail 22 maggio 2019 - non aveva svolto nemmeno un’ora dei lavori di pubblica utilità nel comune lughese previsti dal programma (300 ore di giardinaggio e altro). E così il processo era continuato. L’epilogo è arrivato ieri pomeriggio quando il giudice Michele Spina, a fronte della richiesta della procura a 4 mesi di reclusione, hail 58enne "per non avere commesso il fatto": è possibile che abbia ritenuto carente l’identificazione dell’accusato; ma per poterlo dire con certezza, occorrerà attendere che entro 45 giorni vengano depositate le motivazioni.