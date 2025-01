Notizie.com - Perché lo zucchero fa male ai neonati: cosa evitare e da quali comportamenti astenersi assolutamente

Da anni lovive un processo di demonizzazione in tutto il mondo, con l’esplosione dei prodotti “senza zuccheri aggiunti”. Per i bambini rimane un pericolo da sempre, soprattutto per quelli più piccoli.vietato ai? (Notizie.com)Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) specificano come sia megliodi aggiungereagli alimenti nei bambini sotto i due anni e di andare a limitare il più possibile, entro il 10% del fabbisogno calorico giornaliero, nei bambini di età compresa tra i 2 e i 9 anni.La dottoressa Elena Scarpato, consigliera nazionale Sip, ha parlato dell’argomento a Notizie.com, specificando: “Le indicazioni relative al consumo di zuccheri nei bambini piccoli, quindi neie nei lattanti, sono molto chiare. Le linee guida dell’Oms dicono che vaevitato il consumo di zuccheri semplici, e anche di quelli aggiunti, nei bambini al di sotto dei due anni.