Opposizioni | Meloni chiarisca su Almasri

18.15 L'arresto e poi il rilascio e l'espatrio in Libia a bordo di un aereo dello Stato italiano del ricercato e condannato a livello internazionale del libico"è una vicenda di una gravità inaudita" e la premier"deve venire in Parlamento a fare chiarezza". Così leannunciando in una conferenza stampa unitaria di aver già inviato la richiesta di una informativa urgente alla Camera. La segretaria del Pd, Schlein: "smetta di nascondersi dietro i suoi ministri", è una vicenda "molto opaca".