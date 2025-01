Lanazione.it - Oltre 4.500 i bambini che hanno partecipato ai laboratori didattici

Nel 2024 circa 4.500aiproposti dai musei e dalle biblioteche promossi dal Comune della Spezia in ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’. Per questo i Servizi culturalipronto un nuovo e ricco calendario dedicato, con quasi trenta appuntamenti riservati ai più piccoli e alle famiglie da gennaio a maggio. Nel corso dell’inverno e della primavera del nuovo anno, infatti, saranno organizzatie attività (in collaborazione con Coop Liguria) rivolti sia ai più piccoli (dai 5 agli 11 anni) e alle loro famiglie, sia a un pubblico adulto, con focus specifici in occasione di particolari momenti dell’anno come il periodo del Carnevale, l’8 marzo, la Pasqua, le giornate dei Kid Pass Days e ‘le giornate delle famiglie’, il grande evento museale nazionale per andare alla scoperta gratuitamente del patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico italiano che ha il fine di diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino.