Nuovo ferimento in Irpinia, 40enne gambizzato con un colpo d'arma da fuoco

Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 40 anni è stato ferito da undi pistola alla gamba destra ad Atripalda. È stata le stessa vittima, residente ad Avellino, a denunciare l’accaduto al pronto soccorso dell’ospedale ‘Moscati’ del capoluogo, dove si è recato per farsi medicare. Non è in pericolo di vita.Sulla vicenda, che non sarebbe collegata aldi un 19enne raggiunto da undi pistola nella serata di domenica scorsa ad Avellino, indagano gli agenti della Squadra mobile del capoluogo. Sui recenti episodi di violenza avvenuti ad Avellino ed Atripalda, dove per la terza volta negli ultimi anni un negozio di prodotti gastronomici è stato oggetto di un attentato, il prefetto Rossana Riflesso ha convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.Giovane ferito da colpi di arma da, indagini in corsoL'articoloincon undaproviene da Anteprima24.