Tpi.it - Neonata rapita in ospedale da una finta infermiera e poi ritrovata: la donna aveva simulato una gravidanza

Leggi su Tpi.it

inda unae poiSono state ore di terrore a Cosenza dove unadi appena un giorno è stata, e fortunatamente successivamente, dalla clinica Sacro Cuore da unache si eraun’.La piccola, che è in ottime condizioni, è statadopo quattro ore e riportata inmentre i suoi sequestratori sono stati arrestati dalle forze dell’ordine.Secondo quanto ricostruito, una coppia con un passeggino è arrivata nella clinica intorno alle 18.30 di martedì 21 gennaio. Mentre l’uomo è rimasto nella hall, la, con il volto parzialmente coperto da una mascherina, si è diretta nel reparto di ginecologia. Qui, si è recata nella stanza della madre della bambina che in quel momento era in braccio alla nonna.