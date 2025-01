Anteprima24.it - Musica e cultura, verso l’apertura a Napoli della Casa Museo Murolo

Tempo di lettura: 5 minutiRestituire alla città un pezzo fondamentalesua storiale ele: la canzone napoletana, un patrimoniole, materiale e immateriale, senza confini, che non è solo testimonianza di una parte significativastoria di, ma anche un volano capace di generare valore per il territorio. È con questo spirito che Mario Coppeto, presidenteFondazione Roberto, annuncia l’istituzione e l’imminente apertura del MU –, in via Cimarosa 25 (Vomero) aprendo ai cittadini e ai turisti lafamiglia degli artisti napoletani (padre e figlio, Ernesto e Roberto) per renderla un luogo fruibile alla città attravisite guidate, attività di formazione, studio e consultazione. Sulla scia di un protocollo d’intesa già attivo con l’Università Federico II e di una partnership con Napulitanata, associazione giovanile impegnata nella valorizzazionecanzone napoletana, e in attesa di formalizzare un accordo con il Conservatorio San Pietro a Majella, ripartono le attivitàFondazionee contestualmente, si istituisce e si apre al pubblico il MU –