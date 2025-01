Romadailynews.it - Monterotondo, droga durante i festeggiamenti: arrestati due ragazzi

Trovati con cocaina e hashishi controlli per Sant’Antonio Abatein onore di Sant’Antonio Abate a, in provincia di Roma, i carabinieri hanno arrestato due giovani, rispettivamente di 18 e 19 anni, trovati in possesso di. L’operazione è avvenuta la sera del 19 gennaio, nel pieno della festività religiosa.I militari della compagnia di, impegnati in un piano di controlli specifici per prevenire reati, hanno individuato un veicolo sospetto con i duea bordo.la perquisizione, sono state rinvenute 39 dosi di cocaina, per un totale di circa 29 grammi, e 3 dosi di hashish, pari a 3,5 grammi. I carabinieri hanno inoltre sequestrato 30 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.I due giovani sono statiper detenzione illecita di sostanze stupefacenti e posti agli arresti domiciliari.