Amica.it - Michelle Hunziker a Eurovision 2025: chi sono le altre due conduttrici?

Hazel Brugger,e Sandra Studer: è questo il tris didell’, il festival musicale nato a Lugano nel 1956 e in programma a Basilea, in Svizzera, i prossimi martedì 13, giovedì 15 e sabato 17 maggio.tra leA ufficializzare i nomi è stato l’account Instagram dell’Song Contest. Le tresi alterneranno nel corso delle tre serate: Hazel Brugger e Sandra Studer saranno le padrone di casa per le prime due, la nostra, nata proprio in Svizzera, le affiancherà per quella conclusiva. Proprio sull’account Instagram è stato condiviso un video di presentazione in cui il terzetto si dice ansioso e onorato di presentare l’evento. GUARDA LE FOTO, le foto più belle con le tre figlie (e il nipotino) La biondissima conduttrice è da poco rientrata da un viaggio in Lapponia in cui, accompagnata dalle figlie Celeste e Sole, si è goduta paesaggi innevati e le luci dell’Aurora Boreale.