Marianne Mirage racconta il nuovo album Teatro il tour e le collaborazioni da Patti Smith a Patty Pravo L' intervista di Amica

è il titolo dell’ultimo disco di, uscito il 17 gennaio. Proprio in un, al Piccolo di Milano intitolato a Giorgio Strehler, lo ha presentato in anteprima. Era teatrale anche la mise: lei sul palco, vestita di bianco, con un paio di stivali vintage di Prada in stile Bella Baxter, la protagonista di Povere creature!, una scenografica acconciatura, sormontata da un’impalcatura ad albero di natale, con palline, chiavi, piccoli forzieri, fiori, fiocchi, pigne. Un look giocoso e liberatorio, per alleggerire, dice lei, l’atmosfera delle canzoni piene di emozioni. La cantautriceinizia la sua carriera nel 2016 con l’Quelli come me (Sugar Music), ma è nel 2017 che si fa notare dal grande pubblico con la partecipazione al Festival di Sanremo.