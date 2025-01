Ilrestodelcarlino.it - "L’aiuto del pubblico può fare la differenza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sul progetto di recupero dell’Appennino Perduto, Simone Mariani e il commissario alla ricostruzione Guido Castelli dialogano insieme a Sante Stangoni sindaco di Acquasanta, sul cui territorio ricadono i borghi interessati, Rocchetta Agore, Cocoscia Tallacano, Collefalciano, Piandelloro. "Una rete di cinque-sei borghi che, attraverso anche l’intervento, tornino ad avere quelle infrastrutture necessarie a qualunque tipo di attività – spiega ancora Mariani – Quindi dall’acqua all’energia, allo smaltimento delle acque reflue. Significa che la parte pubblica deve creare le precondizioni per favorire investimenti di privati, perché oggi a Rocchetta, ma anche negli altri paesi, laddove manchino propri servizi primari, per un privato è difficile pensare diinvestimenti". Per questo è ancora fluttuante l’arco temporale che porti alla concretizzazione del progetto pensato da Simone Mariani.