Lagarde | Ue davanti a sfida esistenziale da Trump spinta ad agire

Roma, 22 gen. (askanews) – “Sì, concordo sul fatto che in Europa fronteggiamo una. Dobbiamo essere tutti molto realistici in questa fase, come lo è stato il rapporto di Mario Draghi. Fronteggiamo un momentoe abbiamo le diagnosi su quello che dovremmo fare. E ora abbiamo una grande, perché un altro grande player dell’economia mondiale (gli Usa, con il ritorno di Donald-ndr) sta organizzando le cose in maniera diversa e penso che questo sia un nuovo campanello d’allarme che può portare l’Europa ad”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christinedurante uno dei dibattiti al World Economic Forum, a Davos, in Svizzera. Secondoin Europa “abbiamo i talenti, abbiamo i fondi e abbiamo le idee. Ma in termini di azione e di fare ci serve una, ci serve la svolta”.