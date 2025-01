Formiche.net - La mappa del potere trumpiano spiegata da Bremmer (Eurasia Group)

Leggi su Formiche.net

Sostiene Ian, fondatore e presidente di, che la principale differenza tra la prima e la seconda amministrazione statunitensi guidate da Donald Trump è rappresentata dalla lealtà come caratteristica fondamentale per le persone chiamate a farne parte. Howard Lutnick, co-presidente del transition team e indicato da Trump come segretario al Commercio, lo aveva detto un mese prima del voto al Financial Times: assegneremo i ruoli in base a “capacità, fedeltà e lealtà” alla politica di Trump.Oggi basta dare un’occhiata alle uscite forzate di diplomatici di carriera dal dipartimento di Stato o ai funzionari chiamati a far parte del Consiglio di sicurezza nazionale per rendersene conto. Ma non solo. Non hanno ricevuto incarichi molti esponenti della prima amministrazione: Mike Pence, l’ex vicepresidente; Reince Priebus, primo capo di gabinetto della Casa Bianca con Trump; Mike Pompeo, ex capo della Central Intelligence Agency e segretario di Stato; Jim Mattis, ex segretario alla Difesa; Gary Cohn, ex direttore del Consiglio economico nazionale; Nikki Haley, ex ambasciatrice alle Nazioni Unite.