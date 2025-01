Ilgiorno.it - La lotta al dissesto, fiume e torrenti: corsa contro il tempo per il consolidamento

Darfo Boario Terme (Brescia) – La provincia di Brescia riceverà 17milioni 997mila euro grazie a uno stanziamento disposto per mettere in sicurezza il territorio, specie dal punto di vista idrogeologico. Negli scorsi anni tanti sono stati gli eventi metereologici che hanno messo a dura prova la Leonessa d’Italia, dove si sono registrati smottamenti e inondazioni e dove in molti casi fiumi,e più in genere il reticolo idrico necessitano di interventi di pulizia, rifacimento e. “Nell’ambito di questo nuovo, importante stanziamento di risorse a difesa del suolo, Regione Lombardia ha riservato grande attenzione alla provincia di Brescia- hanno dichiarato, in maniera congiunta, l’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi e l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi -La tutela del territorio è una delle priorità nella nostra agenda politica e questi fondi consentiranno ai comuni beneficiari di realizzare interventi essenziali per la messa in sicurezza dei centri abitati e la prevenzione dai rischi idrogeologici, realizzando opere che i cittadini attendevano da”.