Konami annuncia il ritorno di Ninja Five-O

ha ufficializzato ildi-O, il celebre action platform del 2003 originariamente pubblicato per GameBoy Advance. Il gioco sarà disponibile dal 25 febbraio 2025 per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC via Steam, con preordini digitali già attivi.In-O, i giocatori vestiranno i panni di Joe Osugi, un detectivedella città di Zipangu, determinato a fermare una pericolosa organizzazione terroristica influenzata da antiche maschere mitologiche. Il gioco offre un’esperienza dinamica e coinvolgente, grazie a un arsenale di abilitàche includono fendenti rapidi, attacchi a distanza con shuriken e spettacolari combinazioni offensive con l’uso del rampino. Ogni missione metterà alla prova riflessi e strategia, con sfide come dirottamenti di treni, rapine in banca e altre situazioni ad alta tensione.