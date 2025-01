Lanazione.it - Il piano per abbattere le barriere. Dalla Regione 570mila euro. I progetti approvati nell’Aretino

Rendere più accessibili spazi pubblici come parchi, giardini, musei, teatri, aree gioco, edifici pubblici in tutta la. È questa la finalità comune dei 27per l’abbattimento di ogni tipo di barriera, che saranno finanziati con i 3 milioni didi un apposito bando regionale rivolto a Comuni e Unioni di Comuni. L’elenco deiammessi e finanziati è particolarmente eterogeneo. Opere diffuse su tutto il territorio regionale che, grazie a questo intervento, garantiranno il massimo grado di inclusività e di accessibilità. Si va da riserve naturali a spazi verdi, da edifici storici a siti culturali di grande valore, passando da spazi museali, alle antiche viabilità dei borghi storici, come quella che conduce al castello di Poppi in Casentino. E l’elenco prosegue con molti altri spazi pubblici, scuole, palazzi comunali, percorsi nel verde.