Gli eventi di Unipi per la Giornata della Memoria

Pisa, 22 gennaio 2025 - In occasione del Giorno internazionalel’Università di Pisa organizza una serie digratuiti aperti al pubblico, fra spettacoli teatrali, reading e presentazioni. Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa e il TeatroInBìLiKo di Cascina, in collaborazione con il Museo NazionaleCertosa, organizzano per domenica 26 gennaio 2025, alle ore 10.30 e alle ore 15.30, lo spettacolo del TeatroInBìLiKo “L’ultimo Zazou”. Lo spettacolo, tratto dall’autobiografia di Pierre Seel, ha per tema la tragedia dei “triangoli rosa” (i deportati omosessuali), vittime innocentisocietà e dello sterminio. La partecipazione è gratuita previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi tramite email all'indirizzo [email protected] . Voci dall’Inferno.