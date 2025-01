Anteprima24.it - Giudice Sportivo, stangata per Pinato: due giornate di squalifica

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ costata carissima l’espulsione rimediata al “Viviani” da Marco, costretto a lasciare in anticipo la gara contro il Potenza per un cartellino rosso rimediato nel secondo tempo. Ilha inflitto al calciatore delle Strega due turni di stop “per avere – si legge nel comunicato – al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti all’altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere”.