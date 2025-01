Tpi.it - Germania, un uomo accoltella 4 persone in Baviera: uccisi un 41enne e un bambino di due anni

Leggi su Tpi.it

Almeno due, undi 41e undi due, sono state uccise e altrettante sono rimaste ferite oggi, mercoledì 22 gennaio 2025, in un parco nella località di Aschaffenburg, in, a circa 40 chilometri da Francoforte sul Meno, in, dopo essere state aggredite da undi 28, di nazionalità afghana, successivamente arrestato dalla polizia locale.L’aggressione, secondo la prima ricostruzione delle autorità locali, è avvenuta intorno alle 11:45 all’interno del parco Schöntal di Aschaffenburg, dove il sospetto ha aggredito le vittime con un coltello. I servizi ferroviari della città, secondo l’agenzia di stampa tedesca Dpa, sono stati temporaneamente sospesi mentre il sospettato cercava di fuggire lungo i binari. L’però, secondo la polizia, è stato in seguito “arrestato nelle immediate vicinanze della scena del crimine”, dove gli agenti hanno anche trovato un testimone.