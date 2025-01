Fiumicino ripresi i lavori della commissione Lavori Pubblici Feola | Importante seguire i cantieri sul territorio

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 gennaio 2025- “Sononella mattinata di ieri irelativi alla, un momento di confronto e di programmazione per discutere dei punti che saranno oggettolinea programmatica di lavoro “. Lo dichiara il presidenteRoberto.“Come già dichiarato diverse volte saràla novità deipresenti sul– continua- e al contempo avere la prontezza di affrontare le situazioni emergenziali. Questo sarà un anno di rinnovamento con molte opere e alcune saranno realizzate entro la fine dell’anno, ma anche con tantiaperti, penso al restylingdarsena, al PalaFersini, all’impianto sportivo del Cetorelli e al polo Natatorio, per citarne alcuni. ““Laha lavorato in maniera positiva fin oggi- conclude il presidente- con dibattiti costruttivi e partecipazione, questo ci dà la possibilità di tradurre i problemi dei cittadini e affrontarli nelle modalità di verifica e di attuazione degli strumenti consentiti nella sede di, inoltre la presenza attiva dell’assessore Onorati e dei tecnici ci dà la possibilità di interloquire in maniera ancora più diretta e poter avere più pareri a disposizione”.