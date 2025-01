Lettera43.it - Federlogistica, Davide Falteri è il nuovo presidente

è stato nominatodi, subentrando a Luigi Merlo, che ha guidato l’organizzazione sin dalla sua fondazione per sei anni. La transizioneè stata formalizzata al termine dell’assemblea della Federazione., già vicenazionale ediLiguria, ha alle spalle un’importante esperienza nel settore. È il fondatore del Consorzio Global di Genova, un’aggregazione di aziende attive nel trasporto, nella logistica e nello shipping a livello nazionale, creata per promuovere innovazione e sviluppo nel sistema logistico italiano.: «Il contesto economico italiano ha riconosciuto il nostro ruolo strategico come strumento di competitività»Nel suo intervento, ilha dichiarato: «Assumo questa presidenza in un momento cruciale per l’intera filiera logistica, alla vigilia di trasformazioni significative che richiedono una gestione lungimirante.