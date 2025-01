Isaechia.it - Fabrizio Corona: “Io e Sara Barbieri? Magari tra un anno ci sposiamo, faremo il secondo figlio e poi ci lasceremo”

Sono da poco diventati genitori del piccolo Thiago,, ed ora sono pronti ad iniziare una nuova vita insieme, dimenticando i guai del passato.A raccontare questa nuova fase della loro vita sito stati proprio i diretti interessati, intervistati dal settimanale Chi. La prima a parlare è stata, che ha spiegato che cosa l’ha fatta innamorare nonostante la differenza d’età:Gli anni? Sono proprio l’ultima cosa,è la giovinezza, è un eterno Peter Pan. E poi ha quello che davvero pochi h: non c’è una giornata in cui si svegli senza un sorriso. Ha tremila cose, impegni e guai? È sempre contento, me ne trovi uno così. E poi è coinvolgente, ti dà forza in tutto. E ora con il bambino abbiamo il nostro equilibrio, tutto sta andando bene, non diciamolo troppo ad alta voce.