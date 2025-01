Top-games.it - Cosa ASPETTARSI dalla MODA del FUTURO

I proprietari del Cyberdog di Londra stanno semplicemente sognando o anticipano i futuri cambiamenti nelle tendenze delladel? Camden Town, il quartiere più alternativo di Londra, è un luogo che mi affascina ogni volta che lo visito. Tra le viuzze del Camden Market, dove le persone più trendy si radunano, si mescolano capi vintage e le ultime tendenze della.Passeggiando tra stoffe antiche e nuove collezioni, mi domando come sarà lafutura. Tra punk dai capelli colorati, Gothic Lolitas in abiti borchiati e venditori di street food asiatico, spicca il Cyberdog, uno store psichedelico e futuristico, custodito da due imponenti Cyborg. Entrando in questo negozio, sembra di partire per un viaggio in undigitale e cibernetico.Con pareti neon illuminate, musica techno e un’atmosfera elettronica, ti senti catapultato in un’esperienza travolgente.