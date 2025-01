Ilgiorno.it - Casa disabitata occupata abusivamente: vivevano in condizioni igieniche terribili

Chiari (Brescia), 22 gennaio 2025 –Indisastrose, in unache hannosenza avere il permesso del proprietario. Qui avevano allestito i propri giacigli, messi in stanze diverse tra rifiuti, bottiglie abbandonate e sacchi contenenti alcuni beni di loro proprietà. Nella mattinata di ieri, martedì 21 gennaio, a Chiari in Viale Mazzini in uno stabile abbandonato in attesa di ristrutturazione, è stato effettuato un servizio congiunto delle Forze dell’Ordine con la partecipazione dei Carabinieri della Stazione di Chiari e la pattuglia inviata dal Comando di Polizia Locale di Chiari. Lo stabile, come è stato segnalato da parecchi cittadini, risultava spesso utilizzato da soggetti non meglio identificati che frequentavano l’edificio in abbandono di sera tardi per andarsene di primo mattino.