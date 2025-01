Quotidiano.net - Borsa di Tokyo apre in positivo seguendo Wall Street, focus su politiche dazi Trump

Ladiinizia gli scambi in territoriol'andamento rialzista acon gli investitori che guardano alle prospettive dellesuianticipate dall'amministrazione, considerate fin qui meno gravose di quanto anticipato, e in attesa della riunione della Banca del Giappone (Boj). In apertura l'indice Nikkei avanza dello 0,83% a quota 39,352.57, aggiungendo 324 punti. Sul mercato valutario lo yen perde terreno, a 155,70 sul dollaro e a 162,10 sull'euro.