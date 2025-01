.com - Basket Serie B Interregionale / Goldengas, col Bramante è decisiva

Senigallia può ancora arrivare tra le prime 6, scontro diretto al PalaPanziniSENIGALLIA – 22 Gennaio 2025 – Laconferma il suo buon momento e col successo di domenica scorsa contro una big come il Loreto Pesaro tiene vive le sue chance di agganciare un posto tra le prime 6 e dunque accedere alla poule promozione, il che sarebbe fondamentale soprattutto per evitare quella salvezza, in cui la squadra di Petitto sarebbe al momento inserita dovendosi conquistare quindi la permanenza in categoria.Vale la pena infatti ricordare la formula al termine delle 22 giornate: nessuna promozione né retrocessione diretta, prime 6 alla fase play-off con le prime 6 del girone più a sud (F), le altre sei a quella play-out con le piazzate dal settimo al dodicesimo posto dello stesso girone laziale.