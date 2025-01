Calciomercato.it - AZ-Roma, out Cristante. Ranieri carica: “Domani c’è da correre”. Siparietto con Saud

Laha effettuato l’ultimo allenamento prima della partenza per l’Olanda dovesera affronterà l’AZ di Alkmaar in una partita fondamentale per il cammino europeo dei giallorossi che sperano ancora in una qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa LeagueUna sfida che può dire molto della stagione della, per questo Claudioha spinto molto sull’acceleratore già dal riscaldamento della rifinitura. “Reattivi quando cambiate direzione, veloci,ci sarà datanto!” grida ai suoi il tecnico.AZ-, out: “c’è da”.con– calciomercato.itChe ha ritrovato già ieri Lorenzo Pellegrini, anche oggi in gruppo ma con un tutore al ginocchio destro come quello che porta da qualche settimana anche Manu Koné.