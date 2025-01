Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il Chelsea piomba sull’attaccante? La rivelazione non lascia dubbi: tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’attaccante è stato accostato nelle ultime ore anche al: cosa c’è di vero? IArrivano secche smentite da parte di Fabrizio Romano per quanto riguarda i rumors dall’Inghilterra di un possibile interessamento da parte delper Dusan. L’attaccante dellanon è nel mirino dei Blues con cui i bianconeri sono in contatto per parlare di Renato Veiga.PAROLE – «Nessun contatto in corso trantus per Dusannonostante i legami nel Regno Unito. Al momento il suo nome non è presente nella lista del».Leggi suntusnews24.com