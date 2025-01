Rompipallone.it - “Una presa in giro”: stavolta Dazn ha esagerato, utenti furiosi

Ultimo aggiornamento 21 Gennaio 2025 15:38 di Giancarlo Spinazzolane ha combinata un’altra:, ecco cosa sta accadendoè la piattaforma via streaming che detiene in esclusiva i diritti di tutto il campionato di Serie A. E fin qui, di certo non c’è notizia, perché anche i muri conoscono questa faccenda, con Sky che, invece, può trasmettere solo tre gare per ogni turno del massimo torneo italiano.E tutto questo andrà avanti fino al 2029 secondo gli accordi presi dalla Lega Calcio in occasione della recente vendita dei diritti tv che pure ha creato non poche polemiche soprattutto in alcuni presidenti di club, De Laurentiis su tutti. Non è nemmeno notizia chefaccia patire sempre i fruitori del servizio, i tifosi che pagano un abbonamento per vedere le partite della squadra del cuore o, magari, delle sue avversarie.