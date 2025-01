Ilrestodelcarlino.it - Un pareggio amaro. Ora l’attacco funziona

E’ sicuramente un pari che sta stretto all’Ancona, quello di Chieti: per come s’era messa la partita, per come l’hanno approcciata i dorici, per come hanno difeso il vantaggio, per come hanno cercato il tris a inizio ripresa, per quel gol annullato a Codromaz per un presunto fallo in area di rigore che ha visto solo l’arbitro. Le partite, però, le decidono anche gli episodi, e quello del gol dell’1-3 annullato, insieme alla circostanza da cui è nato ildel Chieti, sono circostanze che hanno portato l’Ancona a pareggiare una sfida che avrebbe dovuto vincere. Senza nulla togliere alla caratura del Chieti, che però sicuramente non ha giocato la sua miglior partita. L’Ancona nei primi undici minuti ha mostrato di cosa è capace: due azioni cercate e volute e altrettanti gol, una rapida verticalizzazione di Gulinatti conclusa nel modo migliore da Belcastro e un pallone rubato con rabbia da Alluci e trasformato in gol nel giro di pochi metri.