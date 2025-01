Movieplayer.it - Uma Thurman tra i protagonisti della serie Dexter: Resurrection

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice Umafarà parte del cast, progetto sequel di New Blood, con star Michael C. Hall. La, ideata come sequel di New Blood, potrà contare sulla presenza di Umanel cast. L'attrice affiancherà quindi sul set il protagonista Michael C. Hall che riprenderà il ruolo del serial killer nel prossimo progetto targato Paramount+ e Showtime. Il progetto sequelstoria diLe riprese disono iniziate da qualche giorno a New York, proprio mentre sugli schermi televisivi è in onda il progetto prequel intitolato Original Sin, che ha registrato il record di 2.1 milioni di spettatori a livello globale che hanno scelto di vedere in streaming il primo episodio .